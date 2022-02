ସବୁଆଡେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ: ୟୁକ୍ରେନ ଆକାଶରେ ଦିଶୁନି ଗୋଟିଏ ବି ଫ୍ଲାଇଟ, କ୍ଷଣିକରେ ବଦଳିଗଲା ଦେଶର ଏୟାରଟ୍ରାଫିକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ-ଋଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାଯୁଦ୍ଧ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସିଭିଲିୟାନ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟସଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ । ପାଇଲଟ ଏବଂ ଅପରେଟର ମାନଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଏକ ଫର୍ମାଲ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Airspace over and around Ukraine at 06:00 UTC time, today and 7 days ago. pic.twitter.com/0U6MYguZdO

— Flightradar24 (@flightradar24) February 24, 2022