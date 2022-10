ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଲୁମିନିୟମ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ ଆଉ ଏକ ବଡ କାମ କରିଛି। ରେଳବାଇ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଲୁମିନିୟମ ମାଲ ପରିବହନ ରେ ବଗିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏହି ଆଲୁମିନିୟମ ବଗି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ହାଲୁକା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ବେସ୍କୋ ଲିମିଟେଡ୍ ୱାଗନ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସେକ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦଲକୋ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ୱାଗନ୍ ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ କାର୍ବନ ଫୁଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କମ୍ ରହିଛି।

ରେଳପଥ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବଗି ବିଦ୍ୟମାନ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଗି ତୁଳନାରେ ୧୮୦ ଟନ୍ ହାଲୁକା ଅଟେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମାନ ଦୂରତା ପାଇଁ ଏହାର ଗତି ବଢିଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ପାରମ୍ପାରିକ ବଗି ତୁଳନାରେ ଏହା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୧୮୦ ଟନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ପେଲୋଡ୍ ବହନ କରିପାରିବ ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ହୋଇପାରେ, ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ବଗି ଅପେକ୍ଷା ୧୦ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଚାଲିବା କ୍ଷମତା ରଖିଛି।

