ପୁଣି ବଢିବ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କମିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ!

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଯାଏଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ, ୨ ଦିନ ପରେ ୨ ରୁ ୩ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍‍ ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଗତକାଲି ୧୧ଟି ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‍ ଅବା ତାଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ରହିଛି । ଜି.ଉଦୟଗିରିଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୫ ଦଶମିକ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ଦଶମିକ ୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ କଟକର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ଦଶମିକ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‍ ରହିଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଯାଏ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

#Weather briefing by #Head & Scientist-E Dr. H.R. Biswas for next five days, based on 0830 Hrs IST observation of #20th December 2022.https://t.co/HGVDw707aN

— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 20, 2022