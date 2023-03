Video: ଘୋଡା ଦୌଡରେ ହଠାତ ପଶିଗଲେ ମହିଳା, ଆଗକୁ ଯାହା ହେଲା ଭିଡିଓ ଦେଖିବାପରେ ଟାଙ୍କୁରୀ ଉଠିବ ଲୋମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପୋଟ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ । ସେପରି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଟିଭି ଅପେକ୍ଷା ପାଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଦୌଡ ହେଉ କି ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଦୌଡ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାଏ । ତେବେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ଗୁଡିଏ ଲୋକ ଘୋଡା ଦୌଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଏକ ମହିଳା ଏହି ରେସିଂ ସମୟରେ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ହୋସ ଉଡିଯାଇଛି ।

ଏହିପରି, ଘୋଡା ଚଢିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ଖେଳ । ଘୋଡା ଉପରେ ଚଢି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଥରେ ଘୋଡା ଦୌଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଘୋଡାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ସମାନ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓରେ ଘୋଡା ଦୌଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାକ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଚ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଘୋଡା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆରୋହୀ ଘୋଡାକୁ ଅଟକାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଘୋଡା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ଭିଡିଓରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

