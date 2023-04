(video) ବାଇକ ନେଇ ନଦୀକୁ ପଶିଲେ, ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯୁବକ… ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଅନେକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ । ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କେବେ କି ଆପଣ ଦେଖି ନ ଥିବେ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଦୀରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଇବାର ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆମେ ମଜା କରୁନାହୁଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ । ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ।

ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ମୋଟର ଅକ୍ଟାନ ନାମକ ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ଲିପ୍ ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଞ୍ଚ ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଦୀକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବାଇକଟି କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ପଳସର ଗାଡି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ।

The perfect example of "Where there is a will there's a way"

Thoughts about this? Very clever or just very risky? pic.twitter.com/FgYfaFlOtt

