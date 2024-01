ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ବିଜେପି ନେତା: ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜୁନିଅର ମୋଦି

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ଜୁନିଅର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କିଏ ଏହି ଜୁନିଅର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି? ତାଙ୍କୁ ଜୁନିଅର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୋଲି ଆମେ କହୁ ନାହୁଁ ବରଂ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଜୁନିଅର ମୋଦି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଜାଣିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଜୁନିଅର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାବେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଆନ୍ନାମଲାଇ କିୱାର୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି। ଆନ୍ନାମଲାଇ କିୱାର୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୫ହଜାର ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକରେ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କୁ ଜୁନିଅର ମୋଦି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।

କିଏ ଏହି ଆନ୍ନାମଲାଇ କିୱାର୍ଡ?

ଆନ୍ନାମଲାଇ ଜଣେ କୃଷକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇଆଇଏମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବଧିରେ,ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଇପିଏସ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ନାମଲାଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଜେପି ନେତା। ଏହାସହ ସେ ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି।

ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ଅନ୍ନାମଲାଇ କୁପୁସାମି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ନାମଲାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି । ଆନ୍ନାମଲାଇ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ପୋଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ନାମଲାଇଙ୍କୁ ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୁନିଅର ମୋଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆନ୍ନାମଲାଇ ତାମିଲନାଡୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଏମ ହେବେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକରେ, ଆନ୍ନାମଲାଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସହ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟଟରରେ ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।

Khan market gang can never digest popularity of a nationalist sanatani

No matter how they try, the sun will rise from south

Annamalai ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/aYrSutInfM

— Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) January 27, 2024