ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏହି କ୍ରିକେଟର, ଜିତିଲେ Player Of The Month Award

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୨ା୩: ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତର ଇନ-ଫର୍ମ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ Player Of The Month Award ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଗିଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। ଗିଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଆଇସିସି Player Of The Month Award, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ରେ ଦୁଇଥର ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ।

ଗିଲ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, “ଫେବୃଆରୀ ପାଇଁ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ Player Of The Month Award ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଜିତିବା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ। “” ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଆଶା କରୁଛି। ”

ଏହି ମାସରେ ହାରାହାରି ୧୦୧.୫୦ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହାର ୯୪.୧୯ ସହିତ ଗିଲ୍ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ODIରେ ୪୦୬ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୩-୦ ସିରିଜ୍ ବିଜୟରେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଲଗାତାର ତିନିଟି ପଚାଶ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନାଗପୁରରେ ୮୭ ରନରେ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି କଟକରେ ୬୦ ରନରେ ଇନିଂସ ଖେଳି ଅହମ୍ମଦାବାଦର୧୦୨ ବଲରେ ୧୧୨.୫୦ ରନ୍ର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ସହ ସିରିଜ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ରେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ ଜାରି କରି ଗିଲ ଦୁବାଇରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଓପନର୍ରେ ଅପରାଜିତ ୧୦୧ ଖେଳି ଭାରତର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୪୬ରନର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଚାରି ୱିକେଟ୍ ଜିତିବା ସହ ଗିଲ ଭାରତର ତୃତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ବାରବାଡୋସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଟ୍ରଫି ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇବା ପରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଇସିସି ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା।