Video: ୪-୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ କଷ୍ଟ ବାଣ୍ଟିଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା

ଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳା ପରିମିୟର ଲିଗ ୨୦୨୩ ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗଲୋର(RCB) ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ୬ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପରେ ଦଳ ଲିଗରେ ନିଜର ଆଶା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ଦଳର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଗତକାଲି ଆସି ଆରସିବି ମହିଳା ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ।

ତେବେ ଉଦଘାଟନୀ ସିଜନରେ କିନ୍ତୁ, ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଫ୍ଲପ୍ ସୋ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଆରସିବିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପରେ ମୋଟ ରନ୍ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଆରସିବିର ବିଜୟୀ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ।

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆରସିବି ଦଳକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଧାନା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାଟିଂର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମନ୍ଧାନା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିରାଟ କୋହଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ ୪-୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟୁଛି, ଯାହା ମୋତେ ଉଭୟ ମାନସିକ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି।

Virat Kohli’s pep talk to the RCB Women’s Team

King came. He spoke. He inspired. He’d be proud watching the girls play the way they did last night. Watch @imVkohli's pre-match chat in the team room on Bold Diaries.#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WPL2023 pic.twitter.com/fz1rxZnID2

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 16, 2023