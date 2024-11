ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ପରେ ଏମିତି କିଛି କରୁଛି Ex- boyfriend, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ । ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା ଓ ପରେ ଭଲପାଇବା ହୋଇଯାଉଛି । ଚଟାପଟ୍ ଭଲପାଇବା ପରେ ଫଟାଫଟ୍ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ପାଲଟିଯାଇଛି । ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ପରେ କେହି ବିଶେଷ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ । ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଅଜବ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।

ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ପରେ ପାର୍ଟନର ପରସ୍ପରର ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଫୋନରୁ ନମ୍ବର ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ବି ବ୍ଲକ୍ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇନଥାନ୍ତି । ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ କରିବା ପରେ ଫୋନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତେ୍ୱ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ମହିଳା(ପ୍ରେମିକା)ଙ୍କୁ ନିୟମିତ ୧ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଉଛି । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଫଳରେ ସେ ମାନସିକ ଟ୍ରମା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ @StutupAyushiii ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।’ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧.୬୦ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

Blocked him from everywhere now he is sending 1rs on gpay every fkin minute😭

— Ayushi (@ShutupAyushiii) November 20, 2024