Video:ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଟିକେଟ ଦେବା ଇସଲାମ ବିରୋଧୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଜାମା ମସଜିଦର ଶାହି ଇମାମ ଶବୀର ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକି ନିର୍ବାଚନରେ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉପରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶାହି ଇମାମ ଶନିବାର ଗୁଜୁରାଟ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ।

ରବିବାର ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଜାମା ମସଜିଦର ଶାହି ଇମାମ ଶବୀର ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇସଲାମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ’ଣ କେହି ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ।

ଶାହି ଇମାମ ଶବୀର ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନମାଜ ସମୟରେ ଜଣେ ବି ମହିଳାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି । ଇସଲାମରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନମାଜ । ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବା ଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମସଜିଦରୁ ବାରଣ କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା । ଇସଲାମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ମସଜିଦକୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଇସଲାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ଧର୍ମରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଇମାମ କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୧୨ ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଜମାଲପୁରା ଆସନ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ଭୋଟର ବିଭାଜନ ହେତୁ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା କବଜା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥର ଆମକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସୋମବାର ଭୋଟ ଦିଆଯିବ । ଶବୀର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୨ ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଦେବେ ।

#WATCH | Those who give election tickets to Muslim women are against Islam, weakening the religion. Are there no men left?: Shabbir Ahmed Siddiqui, Shahi Imam of Jama Masjid in Ahmedabad#Gujarat pic.twitter.com/5RpYLG7gqW

— ANI (@ANI) December 4, 2022