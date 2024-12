ରାସ୍ତାରେ ଉଡ଼ାଇଲେ ପୁଳା ପୁଳା ନୋଟ୍‌, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ତା’ ପରେ…

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ’ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି । କିଏ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ କରୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ଓ ମେଟ୍ରୋରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛି ତ ପୁଣି କିଏ ଅଜବ ଗଜବ କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ରିଲ୍ସ କରିବା ନିଶା ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାଏ । ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ପୁଳା ପୁଳା ନୋଟ୍ ଉଡ଼ାଉଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କି ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ରାଶି ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ(ORR)ରେ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ । ସେ ଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହାକୁ ସେ ‘ମନି ହଣ୍ଟ୍‌’ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଘୋଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ । ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଚକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ କମିଶନର ଏହି ଘଟରାକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ୍ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପରେ ପୋଲିସ ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ କି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ । ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଉଡ଼ାଯାଇଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇନଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛି ।

Irresponsible Instagram Content Creator Arrested

Recently a viral video surfaced showing an individual throwing ₹20,000 bundle on the roadside of ORR and challenging viewers to a #MoneyHunt. This irresponsible act caused chaos, inconvenience, and posed a significant threat… pic.twitter.com/tpypMB6lnQ

— Rachakonda Police (@RachakondaCop) December 18, 2024