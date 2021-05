ବିଦେଶରୁ ଏବେସୁଦ୍ଧା ଆସିଲାଣି ୪ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରେମଡେସିଭର୍, ୧୨ହଜାରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧୪/୦୫(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ଭାରତରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ଉପକରଣର ଅଭାବ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନପାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି । ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଅନେକ ଦେଶ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଦେଶରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସମେତ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ଉପକରଣ ଆସିଲାଣି । ଏନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସେସବୁର ବିସ୍ତୃତ ସୁଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

GoI receiving international aid of #COVID19 medical supplies from different countries/orgs. 10,796 Oxygen Concentrators; 12,269 Oxygen Cylinders; 19 Oxygen Plants; 6,497 ventilators/Bi PAP; around 4.2 Lakh Remdesivir vials delivered/dispatched from 27 April-13 May: Govt of India

