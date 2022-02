ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହତିଆର ଉଠେଇଲେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ: ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ମାଗିଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହାୟତା

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଋଷ ଯୁଦ୍ଧକୁ ୩ ଦିନ ପୁରିବାକୁ ବସିଲାଣି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ବକ୍ସିଂ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଭିଟାଲି କ୍ଲିଚସ୍କୋ ହତିଆର ଉଠାଇଛନ୍ତି । ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭର ମେୟର ରହିଥିବା ଏହି ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହତିଆର ଉଠାଇବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଭିଟାଲ କ୍ଲିଚସ୍କୋ ଏକ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ସହିତ ନିଜର ଫଟୋ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଦେଶ ମାତୃକାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ସହିତ ମିଶି ଲଢେଇ ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭିଟାଲି କ୍ଲିଚସ୍କୋ । ଏହା ସହିତ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭିଟାଲି କ୍ଲିଚସ୍କୋ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହାୟତା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଭାଇ ବ୍ଲାଦିମିର କ୍ଲିଚସ୍କୋଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଋଷ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ବିଜୟୀ ହେବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି ବରଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପରାଜିତ ହିଁ ହେବେ । ଋଷିଆର ଏହି ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଉଚିତ । କେବଳ ୟୁରୋପ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

୨୦୧୩ରେ ବକ୍ସିଂରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଭିଟାଲି କ୍ଲିଚସ୍କୋ ଏହାର ବର୍ଷକ ପରେ କିଭର ମେୟର ହୋଇଥିଲେ । ସାଥୀ ହଲ ଅଫ୍ ଫେମର ବ୍ଲାଦିମିର କ୍ଲିଚସ୍କୋଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପୁତିନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଥିଲେ ।

Wladimir Klitschko and Vitali Klitschko launch a joint video appeal after Vladimir Putin launched an invasion of Ukraine by Russia…

[📽️ @Vitaliy_Klychko & @Klitschko] pic.twitter.com/uVG4NqtCff

— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 24, 2022