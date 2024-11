ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର- ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ ୨୮୮ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୩୮ ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ୨୮୮ ଆସନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେଉଛି । ସେହିପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ୍ ୮୧ଟି ଆସନ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୩ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩୮ ଆସନରେ ମତଦାନ ହେଉଛି । ସକାଳ ୭ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଶେଷ ହେବ ।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ୍ ୪ ହଜାର ୧୩୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୨ୟ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମୋଟ୍ ୫୨୮ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ଇଭିଏମରେ କଏଦ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜେଏମ୍‌ଏମ୍ ନେତା ହେମନ୍ତ ସେରେନ୍‌, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଳ୍ପନା ସୋରେନ୍‌, ଭାଉଜ ସୀତା ସୋରେନ୍‌(ବିଜେପି) ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଲାଲ ମାରାଣ୍ଡି । ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଇଦାନରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶରଦ ପାୱାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, ଅଜିତ ପାୱାର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୋଟରମାନେ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ମତଦାନ ବୁଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।

