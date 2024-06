ସିକ୍କିମରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର; ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୧୦ଟି ଆସନରେ ବିଜେପି ଆଗରେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ସିକ୍କିମ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସାଭା ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଛି ।

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ୬୦ ବିଧାନସଭଆ ଆସନରୁ ବିଜେପି ଦମଦାର ଭାବରେ ୧୦ ସିଟିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି । ସକାଳ ୭ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା । ଆହୁରି ୫୦ ବିଧାନସଭା ସିଟର ଗଣତି ଚାଲୁରହିଛି । ସିକ୍କିମରେ ମଧ୍ୟ ୩୨ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲୁ ରହିଛି । ଏହା ଭିତରେ ଏହି ସବୁ ଆସନଗୁଡିକ ଲାଗି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ସିକ୍କିମର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଆରମ୍ଭରୁ ସେଠାକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏସକେଏମ ତିନୋଟି ସିଟ ଆଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେପି ଆଠଟି ସିଟ ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏନପିଇପି ଦଳ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଆଗରେ ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ଭୋଟଗଣତି ପକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଦଳ ଆଗୁଆ ରହିବ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ।

#WATCH | Sikkim: Counting of votes for the Sikkim Assembly is underway; visuals from a counting centre in the Soreng district

As per ECI, Sikkim Krantikari Morcha (SKM) is leading on 7 seats. The majority mark in the Sikkim Assembly is 17 out of 32 Assembly seats. pic.twitter.com/DYQ4dESoBI

