‘ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟତୀତ ଚଳିବନି କୌଣସି ବାହାନା..’, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପରି କହିଲେ ମାଲିକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକରେ ୱାର୍କ କଲଚରକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ବିତର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ଥର, ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ହୁଏ ଯେ ‘ମାନବିକତା’ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମାମଲା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବସ୍ ତାଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଫଟୋ ପଠାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ପରିବାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି।

ବାସ୍ତବରେ, @kirawontmiss ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ମାମଲା ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସକୁ ଯିବାବେଳେ ଏକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା କାରର ଫଟୋ ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମାଲିକ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମ୍ୟାନେଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ମ୍ୟାନେଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖି କହିଲା – ଆପଣ ଅଫିସରେ କେଉଁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା, ମ୍ୟାନେଜର ଅନ୍ୟ ଏକ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି – ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ଆପଣ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ।

