ରିଲିଜ ହେଲା 'The Conjuring: The Devil Made Me Do it' ର ଟ୍ରେଲର

ରିଲିଜ ହୋଇଛି ହଲିଉଡର ଏକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହରର ଫିଲ୍ମ ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do it’ ର ଟ୍ରେଲର । ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ର ଏଡ ଏବଂ ଲରେନ ଓା୍ୱରେନଙ୍କ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାଟ୍ରିକ ୱିଲସନ ଏବଂ ଭେରା ଫାରମିଗା । ଏହା ଦ କଞ୍ଜ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ସରିଜର ୭ମ ଭାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଗରୁବାର ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଏହି ହରର ଫ୍ରାନଚାଇଜର ନୂତନ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବହୁ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା ରହଥିଲା । ଟ୍ରେଲରରେ ରହିଥିବା ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ, ହରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଦୈତ୍ୟର କିଛି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଟ୍ରେଲରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଛି ।

ଋିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମରେ ଏଡ ଏବଂ ଲରେନ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହରର ଇନେଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯେଉଁଥିରେ କିଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜଡିତ ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର କିପରି ଆମେରିକାର କୋର୍ଟ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କୋର୍ଟରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଭୂତର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥବା କହିଛି ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୦ ରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫ୍ରାନଚାଇଜର କଞ୍ଜ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଏବଂ କଞ୍ଜ୍ୟୁରିଙ୍ଗ-୨ ରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଣ୍ଢେଇକୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ।

The Conjuring: The Devil Made Me Do it’ କଞ୍ଜ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ସରିଜର ୭ମ ଫିଲ୍ମ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିରିଜର ‘Annabelle’ ‘Annabelle: Creation’, ‘The Nun’ ‘Annabelle Comes Home’ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛି ।