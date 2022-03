ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ଧକ୍କା ମାରି କୋଚକୁ ଅଲଗା କଲେ ଯାତ୍ରୀ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Video

ମେରଠ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାହାରନପୁରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏକ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ବଗି ପୋଡିଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ମେରଠରୁ ଦୌରାଲା ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଟ୍ରେନର ବ୍ରେକ୍ ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ମୃତାହତର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।

ତେବେ ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ କୋଚକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କୋଚକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଟ୍ରେନକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

#WATCH | Uttar Pradesh: Fire broke out in engine & two compartments of a Saharanpur-Delhi train, at Daurala railway station near Meerut.

Passengers push the train in a bid to separate the rest of the compartments from the engine and two compartments on which the fire broke out. pic.twitter.com/Vp2sCcLFsd

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 5, 2022