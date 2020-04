ଆସିଲା ୯୧ଠାରୁ ୧୦୨ ନମ୍ବର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିବରଣୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୬ା୪(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଆଜି ୧୨ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ୯୧, ୯୨, ୯୩, ୯୪,୯୫, ୯୬, ୯୭,୯୮, ୯୯, ୧୦୦,୧୦୧ ଓ ୧୦୨ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିବରଣୀରେ କୋଲକାତା ଲିଙ୍କ ରହିଛି । ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୬୯ନମ୍ବର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

