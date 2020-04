ଆସିଲା ୫ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିବରଣୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୮ା୪(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ୫ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୧୦୪ରୁ ୧୦୮ ଯାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ୪ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ୬୧ନମ୍ବର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ । ୧୦୮ନମ୍ବର ଆକ୍ରାନ୍ତ ୭୯ନମ୍ବର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସମସ୍ ୫ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନେଳିଆବାଗ ଅଞ୍ଚଳର ।

2nd Health Update 28th April, 2020

Travel History of #Covid19 Patients

Case No: 104, 105 & 106

Contact tracing and follow-up action is being done. pic.twitter.com/EA8TilFqC8

— I & PR Department, Odisha (@IPR_Odisha) April 28, 2020