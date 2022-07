ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଜବରଦସ୍ତ ପଲଟୱାର: ଭୁବିଙ୍କ ସ୍ୱିଙ୍ଗରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

ବର୍ମିଂହାମ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହି ମ୍ୟାଚ ସହିତ ସିରିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଛି ରୋହିତ ସେନା । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚକୁ ୫୦ ରନରେ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ୪୯ ରନ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଦେଇଛି ଭାରତର ବୋଲିଂ ଆଟାକ । ତେବେ ଭୁବିଙ୍କ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ପାଇଁ କାଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି ।

୧୭୧ ରନର ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଘରୋଇ ଦଳ ପ୍ରଥମ ବଳରେ ହିଁ ଝଟକା ଖାଇଥିଲା । ଟିମର ଖତରନାକ ଓପନର ଜାସନ ରୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ପାଭିଲିୟନ ପଠାଇ ନିଜ ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିଲେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଜକୁମାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବଟଲର ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଜାସନ ରୟ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜରେ ଡକ ଆଉଟ କରିଛନ୍ତି ଭୁବି । ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ବଡ ଭାଗିଦାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଲଗାତାର ଭାବରେ ୱିକେଟ ହରାଇ ଚାଲିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ।

