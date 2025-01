ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ AAP ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟୀକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାର୍ଟୀ TMC ଆପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ବୁଧବାର ଆପ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଏହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

କେଜ୍ର୍ରିିୱାଲ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଟିଏମସି ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖେ ଚିରୋ-ଉପକୃତ ରହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆମର ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟରେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।’

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକା ଲଢୁଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା ବିଜେପି ଏବଂ ଆପ ସହ ରହିଛି।

TMC has announced support to AAP in Delhi elections. I am personally grateful to Mamta Didi. Thank you Didi. U have always supported and blessed us in our good and bad times.

