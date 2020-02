ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୨୪ା୨: ଆଜି ଆମରେିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଏହାସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅହମଦାବାଦରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ମଜଭୂତ କରିବ ବୋଲି ମୋଦି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଲାନିଆଙ୍କ ସହ ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି । ଦିନ ୧୧ଟା ୪୫ରେ ଅହବଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି । ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଦିନ ୧୧.୧୦ରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ । ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଗାନ୍ଧି ଆଶ୍ରମ ଯାଏ ରୋଡ଼ ସୋ କରିବେ ଉଭୟ ନେତା । ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧି ଆଶ୍ରମରେ ୧୦ମିନିଟ ରହି ମୋଟେରା ଷ୍ଟାଡ଼ିଅମ ଯାଏ ଯିବେ । ପରେ ଷ୍ଟାଡ଼ିଅମରେ ଆୟୋଜିତ ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି ।

India awaits your arrival @POTUS @realDonaldTrump!

Your visit is definitely going to further strengthen the friendship between our nations.

See you very soon in Ahmedabad. https://t.co/dNPInPg03i

— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2020