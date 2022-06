ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନକୁ ଝଟକା ଦେଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନର ଚାରି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ଟୁଇଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କଲା ଟୁଇଟର ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ଟୁଇଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜରିଆରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ଏବଂ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତର ଏହି କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ଟୁଇଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଟୁଇଟର ଦ୍ଵାରା ଇରାନ, ତୁର୍କୀ, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ୟୁଏଇରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସର ଟୁଇଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଆହୁରି ଅନେକ ଟୁଇଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭାରତ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟୁଇଟର ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରସାରକ ରେଡିଓ ପାକିସ୍ତାନର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସର ଟୁଇଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଘୃଣା, ବିଦ୍ଵେଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାରି ଆଧାରରେ ଟୁଇଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି।

Pakistan Foreign Ministry urges Twitter “to restore immediate access to its accounts after Twitter in India withheld official accounts of Pakistan embassies in Iran, Turkey, Egypt, UN.” pic.twitter.com/zp54AU0Jk8

— ANI (@ANI) June 27, 2022