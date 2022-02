Chocolate Day’ରେ ଟ୍ୱିଟ୍ଟରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏମିତି ମିମ: ଦେଖନ୍ତୁ ହସି ହସି ଗଡିଯିବେ

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରେମର ସପ୍ତାହ । ଆଜି ଯୁବପିଢି ମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ ଡେ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗିଫ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ ଟ୍ୱିଟ୍ଟରରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏବେ ଏମିତି କିଛି ମିମ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ମୁଡ ଫ୍ରେଶ କରନ୍ତୁ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ ମିର୍ଜାପୁରରେ ମୁନ୍ନା ଭୈୟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଏକ ମିମ ବନାଯାଇଛି । ଚକୋଲେଟ ଡେରେ ଡେରି ମିଲକ୍ କହୁଛି ୟାହାଁ ଜଲୱା ହେ ହମାରା ।

Dairy milk on chocolate day pic.twitter.com/ZbWm6vpOtz — Nimittt (@sarcasticnimitt) February 9, 2022

ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତ ଚକୋଲେଟ ମାଗେ । ମୁଁ କୁହେ, ଆଗ ତୁ ଦେ ।

On #ChocolateDay When she ask for chocolate Me : pic.twitter.com/rJAlzUHyio — ANUJ KASANA 🇮🇳 (@anujKasana_) February 9, 2022

ତାରକ ମେହେଟାର ଜେଠାଲାଲଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ମିମଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ମୋହଲ୍ଲା ବାଲିକୁ ଦେଲି, କୋଚିଂ ବାଲିକୁ ବି ଦେଲି, କଲେଜ ବାଲି ବି ନେଲା…. ମନେ ପକାଏଁ ଆଉ କେହି ବାକି ରହିଲେନି ତ ।

ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ମିମ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ କୁହେ କେଉଁ ଚକଲେଟ ଦେବି, ଯାହାବି ଆଣିଛୁ ଦେଇ ଦେ ।

#ChocolateDay

When my friend asks me “konsa chocolate du aaj usko”

Me: pic.twitter.com/yee1PS31PA — 🇮🇳 (@yeahitweetalot) February 9, 2022

ଛୋଟ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗିଫ୍ଟ କରିବା କଥା କୁହେ । ସିଙ୍ଗିଲ ଥିବା ମୁଁ….