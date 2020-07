ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦୁଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୩ା୭(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦୁଇ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜାମୁଝରି ଓ ଖୁଦୁପୁରରେ ଦୁଇଟି କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ । ଦୁଇଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର ଜାମୁଝରୀରେ ୫୦୦ଶଯ୍ୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ । ସେହିପରି ଖୁଦୁପୁରରେ ୩୦୦ଶଯ୍ୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ବୁଝମଣା ହୋଇଛି । ଏଠାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Odisha’s fight against #COVID19 strengthened further as @DMKhordha has signed a MoU with IMS & SUM Hospital to operationalise 500 bed Covid Care Center at Jamujhari & 300 bed centre at Jatani. They will be used for treatment of mild and asymptomatic patients. #OdishaFightsCorona pic.twitter.com/rp223RRNMx

