ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ତାଲିବାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ  ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ସାମିଲ, ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲେ ଶଶି ଥରୁର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କବଜା କରିବା ପରେ ତାଲିବାନର ଦମନକାରୀ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି । କାବୁଲ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସହରର ସଡକରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି । ତାଲିବାନୀ ଗାଡି ଅଟକାଇ ଲୋକଙ୍କ ତଲାସି ନେଉଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ତାଲିବାନକୁ ନେଇ ବଡ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଥରୁର କହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ତାଲିବାନରେ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି କେରଳର ବାସିନ୍ଦା । ଉଭୟ ମାଲାୟାଲମ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିବା ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ।

ତିରୁଭନନ୍ତପୁରମର ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ଏକ ଭିଡିଓ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ମଲୟାଲି ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଥରୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣି ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ସେଠାରେ ଦୁଇ ଜଣ ମଲୟାଲି ତାଲିବାନ ଅଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ଜଣେ ୮ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଲୟାଲି କହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ତାକୁ ଶୁଣୁଛି ।

It sounds as if there are at least two Malayali Taliban here — one who says “samsarikkette” around the 8-second mark & another who understands him! https://t.co/SSdrhTLsBG

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 17, 2021