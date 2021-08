ତାଲିବାନ ଭୟରେ ବିମାନ ଚକାରେ ଝୁଲି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ; ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅଶାନ୍ତ ଓ ଭୟର ବାତାବରଣ । ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଶ୍ରଫ୍ ଘନି ଦେଶଛାଡି ପଳାୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ପରସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି । ୫ ଜଣ ନାଗରିକ ଦଳାଚକଟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଆଖି ଖୋସି ହେଇଯିବା ଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦୁଇ ଜଣ ନାଗରିକ ବିମାନ ଚକାରେ ଝୁଲି ଦେଶ ପାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିମାନରୁ ଖସି ପଡିଛନ୍ତି ।

DISCLAIMER: DISTURBING FOOTAGE❗️❗️❗️

Two people who tied themselves to the wheels of an aircraft flying from Kabul, tragically fall down. pic.twitter.com/Gr3qwGLrFn

— Tehran Times (@TehranTimes79) August 16, 2021