U-17 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ: ମରୋକୋଠାରୁ ୩-୦ ଗୋଲରେ ହାରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଦୌଡରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲା ଭାରତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର:୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ପୁଣି ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ। ଆଜି ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରୋକୋଠାରୁ ୩-୦ ଗୋଲରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି ଭାରତ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ସ୍କୋର ୦-୦ ରହିଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ଗୋଲକିପରଙ୍କ ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ମୋରୋକୋ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ୨-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱିସିଲ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ମରକ୍କୋ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ କରି ଆଗ୍ରଣିକୁ ୩-୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ପରାଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରାଜିଲ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

FULL-TIME ⌛

That’s the end of the game tonight and Morocco seals the win and take away the 3️⃣ points against India.

🇮🇳 0-3 🇲🇦#INDMAR ⚔️ #U17WWC 🏆 #BackTheBlue 💙 #ShePower 👧 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/nhVUlJoYVX

— Indian Football Team (@IndianFootball) October 14, 2022