ଭାରତ- ପାକିସ୍ତାନ ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ UAE, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ବୟାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫି- ୨୦୨୫କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଏହା କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ସେନେଇ କୌଣସି ଅଧିକାରିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏବେ ଏହି ସବୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ(UAE) ଭାରତ- ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ।

UAE ଭାରତ- ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଏନେଇ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଭାରତ- ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଭାରତର UAE ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅବ୍ଦୁଲନାସିର ଅଲଶାଲି । ଏନେଇ ଏଏନଆଇ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରିଛି । ଏହା ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କି ଯଦି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ତେବେ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ନୁ୍ୟଟ୍ରାଲ ଭେନୁ୍ୟରେ ଅୟୋଜିତ ହେବ ଯାହା UAEରେ ହୋଇପାରିବ । ୨୦୨୩ରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତ ଏହାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ କି ପାକିସ୍ତାନ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ UAE ବୋର୍ଡ଼ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ଼ ଆଇସିସି ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି କି ୨୦୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲରେ ହେଉ । ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଦାବି କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ପିସିସିକୁ ପ୍ରାୟ ୫୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛି ।

#WATCH | Delhi: “Why wouldn’t we? We have always hosted such games. We will continue to host such games. The UAE is open for business and open for sports,” says UAE Ambassador to India, Abdulnasser Alshaali when asked if UAE will be willing to host India – Pakistan Champions… pic.twitter.com/YOlHqGLeMF

— ANI (@ANI) December 2, 2024