(Video) ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଲାଗୁ ହେଲା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ନିୟମରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ୟୁସିସି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି । ୟୁସିସି ଲାଗୁ ହେବାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବ ।

ୟୁସିସି ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ନିୟମ ଲଞ୍ଚ ଅବସରରେ କଣ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ୟୁସିସି ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ନିୟମ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତା ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ । ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୟୁସିସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି ।

#WATCH | Dehradun: On the implementation of UCC (Uniform Civil Code), Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami says, “…If the credit for this goes to anyone, it goes to the people of Devbhoomi Uttarakhand, who blessed us and formed our government. Today, by implementing… pic.twitter.com/VT34Ry0yXW

