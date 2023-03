୭ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିତ୍ର ମେଗା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ; ୧୪ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ପାଇବେ ନିଯୁକ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ୭ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିତ୍ର ମେଗା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ଏହି ପରିଯୋଜନାରେ ଦେଶରେ ୧୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମେଗା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କରୁ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ମାର୍କେଟିଂ, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ଭବ ହେବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏମ ମିତ୍ର ମେଗା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ୫ଏଫ୍ (ଫାର୍ମ ଟୁ ଫାଇବର ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଟୁ ବିଦେଶୀ) ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।

ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୟୁପିରେ ଏହି ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଯାହା ଏକ ଖୁସିର କଥା । ଏହି ପିଏମ ମିତ୍ର ମେଗା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇବ, କୋଟି କୋଟି ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହା ସହିତ ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଏବେ’ମେକ୍ ଫର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ’ର ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ହେବ ।

PM MITRA mega textile parks will boost the textiles sector in line with 5F (Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign) vision. Glad to share that PM MITRA mega textile parks would be set up in Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, MP and UP.

