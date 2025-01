Video: ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ଖଲିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଦେଲେ ଉଚିତ ଜବାବ, ଲଣ୍ଡନରେ ଦେଶର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଲଗାଇଲେ କ୍ଲାସ୍

ଲଣ୍ଡନ: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ, ବ୍ରିଟେନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟମାନେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲଣ୍ଡନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଖଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ୭୬ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ହାଇ କମିଶନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ । ଆମେ ଖାଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭାରତ ଏବଂ ଆମର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ । ଏହା ପରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦର ଜବାବ ଦେଲୁ । ଆମକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଅପମାନ କଲେ ଖଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ:

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଛି ଖାଲିସ୍ତାନି ସମର୍ଥକ ହାଇ କମିଶନ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅପମାନ କରୁଥିଲେ । ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଆମର ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଆମର ସାହସ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ । ଆମେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବୁ ।

#WATCH | London, UK: Protest by a pro-Khalistan mob outside the Indian High Commission in London was met with counter-protest from the Indian diaspora. pic.twitter.com/emR6UumK0D

— ANI (@ANI) January 26, 2025