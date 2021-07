ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ! ପଢ଼ନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ଏମ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡା. ଗୁଲେରିୟା

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: କୋଭିଡର ତୃତୀୟ ଲହରର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆସିଛି । ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପରି ଖବର ମିଳିଛି । ଏମ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଡା. ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିୟା ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କୋଭିଡ -୧୯ ଟିକା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।

Bharat Biotech's Covaxin trials for children are presently underway and the results are expected to be released by September: Dr Randeep Guleria, AIIMS Director pic.twitter.com/IzcNppK6OR

— ANI (@ANI) July 24, 2021