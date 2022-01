ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍: ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦେଲେ ସୂଚନା

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍. ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ । ସପ୍ତାହେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବା ନେଇ ଟ୍ୱିଟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରାଇନେବାକୁ କହିଲେ ।

The Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu, who is in Hyderabad, tested COVID positive today. He has decided to remain in self-isolation for a week. He has advised all those who came in contact with him to isolate themselves and get tested.

— Vice President of India (@VPSecretariat) January 23, 2022