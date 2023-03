Video: ବାହା ବେଦିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ମଦୁଆ ବର, ଆଉ ତା’ପରେ..

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଥାରେ ଅଛି ‘ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ’, ଆଉ ବାହା ବେଦିରେ ଶୋଇପଡିଲେ ଚଳିବ କେମିତି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଯୁବତୀ ବାହା ବେଦୀରୁ ଉଠିଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆସାମର ନାଲବାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯେଉଁଠାରେ ବର ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ବର ଆଦୌ ବାହାଘର ମୁଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ନିଶା ଘାରିଛି ଯେ, ବିବାହ ବେଦୀକୁ ସେ ନିଜର ବେଡ ରୁମ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ବର ପ୍ରବଳ ନିଶାରେ ଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରୀତିନୀତି କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦୋହରାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ବର ସେତିକି ମଧ୍ୟ କରି ପାରି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଚାର ବାର ଏତେ ନିଶା ସହ୍ୟ କରିନପାରି ଚଟାଣରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।

