Video- Runway ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ର ପରି ଦୋହଲିଲା ବିମାନ, ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଟେକଅଫ କଲେ ଚାଳକ

ଚେନ୍ନାଇ- ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି । ପାଇଲଟଙ୍କ ତକ୍ରାଳ ଓ ଦକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଶତଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ । ବତ୍ୟା ପେଙ୍ଗଲ ତାର ଗତି ବଦଳାଇସାରିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରଖର ପବନ ବହୁଛି । ରବିବାର ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏକ ବିମାନ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରନବେକୁ ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ ପବନରେ ଦୋଳିଖେଳିଥିଲା । ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ପେଙ୍ଗଲ ବାତ୍ୟା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଏବେ ବି ତାମିଲନାଡୁରେ ରହିଛି । ଏମିତି ସମୟରେ ବିମାନ ଲାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ରନବେ ଉପରକୁ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା । ବିମାନର ଚକ ରନବେ ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ ବିମାନ ପବନରେ ପତ୍ରଟିଏ ପରି ଦୋଳି ଖେଲିବା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବିମାନ ଚାଳକ କୌଣସି ଅଘଟଣର ସୂରାକ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ରନବେରେ ବିମାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଟେକଅଫ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଏକ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡିଗଲା । ଏବେ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ୟୁଜର୍ସ ପାଇଲଟଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବିଦ୍ଧିମତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।

ବାତ୍ୟା ପେଙ୍ଗଲ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଧକ୍କା ଖାଇସାରିଛି । ହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଭରି ଯାଇଛି । ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

🔴 An IndiGo A321neo battled winds while attempting to land at Chennai as Cyclone Fengal swept through the region. In response to the severe weather, the airport has halted all flight operations until 4:00 AM on December 1, 2024.#Indigo #Fengal #Airbus #Avgeek pic.twitter.com/HVvLc6QJ7g

— Airways Magazine (@airwaysmagazine) December 1, 2024