(Video)’ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ, ସେଠାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ’: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବେକାରୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ପୂଜା ପାଇଁ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭଣ୍ଡାରାଠାରେ ଏକ ଜନ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ପୂଜାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଥାଉକି, ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଏହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଥିବାରୁ ଦ୍ୱାରକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ ଫ୍ରେବୃଆରୀରେ ଆରବ ସାଗରର ଗଭୀର ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ । ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସ୍କୁବା ଗିଅରରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଐତିହାସିକ ନଗରୀକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi went underwater, in the deep sea, and prayed at the site where the submerged city of Dwarka is. pic.twitter.com/J7IO4PyWow

ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ସେ ମଜାକ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିନା ପଣ୍ଡିତ ବିନା ମନ୍ଦିରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆର୍ମିୱାଲାଙ୍କ ସହ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ୟ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବେକାରୀ ଭଳି ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ ଯେ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସାରା ଦେଶର ରାଲିରେ ଯୋଗଦେଉଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ବିରୋଧୀଦଳର ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

