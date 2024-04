(Video) ଅଡ଼ୁଆରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ରବି କିଶନ; ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଦାବି କଲେ ଜଣେ ମହିଳା

ଗୋରଖପୁର: ଗୋରଖପୁରର ବିଜେପି ସାଂସଦ ରବି କିଶନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ଫସିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଜଣେ ମହିଳା ନିଜକୁ ରବି କିଶନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହଠାତ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ରବି କିଶନଙ୍କ ଝିଅ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ନମିଳିଲେ କୋର୍ଟଯିବେ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି।

Aparna Thakur claims that BJP MP Ravi Kishan is father of her daughter Shenova. She along with her daughter held a press conference in Lucknow claiming that she would approach Court to get her daughter's legal rights if he doesn't accept Shenova as his daughter. They also want to… pic.twitter.com/bdvImCl0Bl

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) April 15, 2024