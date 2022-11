Video: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜି -୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ହଜାରେ ବର୍ଷର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଉତ୍ସବ ଅଟେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିଛି।

ଏହି ସମୟରେ ୨୦୧୮ ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମିତ୍ର ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବାଲିଠାରୁ ଏବେ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭାରତର କଟକ ସହରର ମହାନାଦୀ କୂଳରେ ‘ବାଲି ଯାତ୍ରା’ର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବାର୍ଷିକ ଜି -୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।’ ସେହିପରି ଭାରତର ଆଗାମୀ ଜି -୨୦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ‘(ଗୌତମ) ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ (ମହାତ୍ମା) ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଜି -୨୦ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତା ଦେବା।

The accomplishments of Indian diaspora make us proud. Addressing a community programme in Bali, Indonesia. https://t.co/2VyKTGDTVA

