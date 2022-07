Video: ଓଡିଶା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିରଳ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଗର, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘଟି କିପରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାପ ଛାଡ଼ୁଛି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ କଳା ବାଘ। ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏହି ବାଘ ଦେଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ୧୫ ସେକେଣ୍ଡର କ୍ଲିପ୍‌ରେ ଏକ ଗଛରେ ବାଘଟି ଚିହ୍ନ ଛାଡୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟରେ ଏକ କଳା ବାଘ ଏହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା ଅଧିକାରୀ ସୁସାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଏହି କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରିବାବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବିରଳ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇଗରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଇଗର ଦିବସରେ ଏହାର ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗଛରେ ଚିହ୍ନ ଛାଡୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Tigers are symbol of sustainability of India’s forests…

Sharing an interesting clip of a rare melanistic tiger marking its territory on international Tigers day.

From a Tiger Reserve poised for recovery of an isolated source population with a very unique gene pool. Kudos🙏🙏 pic.twitter.com/FiCIuO8Qj4

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 29, 2022