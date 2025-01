(Video): ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ! ବରଫରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି Snow Leopard, କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆ ବର୍ଷର୍ରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପିକନିକର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ।

ସେହିପରି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାଥି ସହ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ବନ୍ୟଜୀବ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ରୋମଞ୍ଚିତ କରିଛି ।

ହିମ ଚିତାଙ୍କ ଖେଳ: ହିମାଳୟର ବରଫରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ହିମ ଚିତା(Snow Leopard) । ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ମନମୋହକ ।

ହିମ ଚିତା ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଏପରି ଖେଳି ଋତୁର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି ।

କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ:ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଟୁର୍ ଅପରେଟର ତ୍ସାୱାଙ୍ଗ୍ ବରଫରେ ହିମ ଚିତା ଖେଳୁଥିବାର ଭିଡିଓ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଲାଦାଖର ଜାନ୍ସକର ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ହିମ ଚିତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଡେଉଁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୁହେଁ ନିଜ ଖେଳରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ମସ୍ତି ବେଶ୍ ମନମୋହକ ।

ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ହିମ ଚିତାଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ମସ୍ତିକୁ ସୋସଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।

କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି: WWF ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହିମ୍ ଚିତା ୧୨ଟି ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଓ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଘର ପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ।

ଭାରତର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସିକ୍କିମ୍ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହିମ ଚିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

A fleeting dance of wild joy – Snow leopards somewhere in Zanskar valley in Ladakh

🎥 tashizkr pic.twitter.com/gkZ8pmDbZM

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) January 6, 2025