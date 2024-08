(Video): ମେଦୀଙ୍କ ହାତରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବିଶେଷ ରକ୍ଷୀ, ଲେଖାରହିଛି ଏହି ସନ୍ଦେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ । ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନର ପର୍ବ । ଦେଶସାରା ଏହି ଉତ୍ସବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ହାତରେ ବିଶେଷ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ।

ଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦିବଙ୍ଗତ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଧୋଉଥିବା ଫଟୋ ଥିଲା । ଏକ ବୃକ୍ଷ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ରାକ୍ଷୀରେ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ‘ଏକ ପେଡ଼ ମାଁ କେ ନାମ’ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭାଇ- ଭଉଣୀର ଅସୀମ ସ୍ନେର ପ୍ରତୀକ ପର୍ବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସୁ ।’

#WATCH | Delhi | School students tie 'Rakhi' to PM Narendra Modi, on the festival of 'Raksha Bandhan'

(Source: DD) pic.twitter.com/yqUQq3DLuv

— ANI (@ANI) August 19, 2024