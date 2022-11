Video: ‘ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଭାରତ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି?’, ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ଶୋଏବ ଅଖତର

ବୋଲରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ନିଜର ଧମାକାଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ନିଜର ଫର୍ମକୁ ଫେରିଥିବା ବାବର ଆଜାମ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ୍ ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରବିବାର ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁକାବିଲା ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ବିଜେତା ସହିତ ହେବ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନକଆଉଟ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୫୩ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର ୩ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା ।

ତେବେ ଆଜିର ବିଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶୋଏବ ଅଖତର ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫାଇନାଲରେ ଭେଟିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶେଷରେ କହିଥିଲେ, ‘ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଭାରତ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ୯୨ ର ଇତିହାସ ବୋଧହୁଏ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ । ବୋଧହୁଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ପରାସ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Dear India, good luck for tomorrow. We'll be waiting for you in Melbourne for a great game of cricket. pic.twitter.com/SdBLVYD6vm

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 9, 2022