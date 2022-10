Video: ଡକାୟତି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହତିଆର ଧରି ପଶିଲେ ଚୋର, ପ୍ଳାସ ଧରି ଲଢେଇ କଲେ ସାହାସୀ ମହିଳା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚୋରି ହେଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଡକାୟତଙ୍କଠାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁରୀ ଭୁଜାଲି ସହିତ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିଛି ଡକାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାରୁଥାରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଏକ ‘ସାହାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ’ ଭେଟିବେ।

ଏହି ସାହସୀ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସାହାସିକତା ବଳରେ ଚରାତିକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏତେ ସାହସ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଚୋରା ଜଣକ ଛୁରୀ ଧରି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପୁନମ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିନଥିଲେ। ପୁନମ ଗୁପ୍ତା ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତକୁ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଚୋରକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ।

