ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ବଢ଼ିଲା ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ବୈଧତା ଅବଧି

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୯ା୬(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ବୈଧତା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି ବୈଧତା ଅବଧି । ବୈଧତା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତୀନ ଗଡ଼କରି ଟ୍ୱିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ଚଳିତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଯଥା ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଡ଼ିଏଲ ନବିକରଣ, ପରମିଟ୍ ନହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କୋହଳ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ନୂଆ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯିବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ା କଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଡ଼ିର ଜରୁରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ନଥିଲେ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ୧୦ଗୁଣା ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯଦି ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ନଥିବ ତେବେ ସୋମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଯେହେତୁ ଏବେ ଦେଶରେ କରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକମାନଙ୍କୂ ଘରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ସେନେଇ କାଗଜପତ୍ର ବୈଧତା ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

On 30th March, 2020 it was advised that the validity of Fitness, Permit (all types), Driving License, Registration or any other document which had expired since 1st Feb, 2020 or would expire till 30 June 2020 to be deemed valid till 30th of June 2020. #IndiaFightsCorona

