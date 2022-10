ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଧଳା ବାଘୁଣୀ ବିଜୟା ମୃତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ଧଳା ବାଘୁଣୀ ବିଜୟା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଧଳାବାଘ ବିଜୟାର ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ବିଜୟା ନନ୍ଦନକାନନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଓଡିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (OUAT) ସହ ଜଡିତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ବାରଣ କରିଥିବା ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟାର ଫୁସଫୁସରେ ଏକ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏକ ଧଳା ବାଘର ବଣରେ ୧୨ ରୁ ୧୪ ବର୍ଷ ଜୀବନକାଳ ରହିଥାଏ।

Tigress Bijaya dies while undergoing treatment at Nandankanan Zoological Park, the big cat was unwell since October 9 and was being treated by a 4-member OUAT team #Nandankanan #Odisha pic.twitter.com/K0KitEM3bs

— Odisha Bhaskar (@odishabhaskar) October 22, 2022