Disqualify ହେବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଭିନେଶଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପିଟି ଉଷାଙ୍କ ବୟାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଭିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମେଡାଲ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା । ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ଭାରତକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି । ଭିନେଶଙ୍କ ଓଜନ ମାତ୍ର ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେ ଡିସକୁ୍ୟାଲିଫାଇ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ(IOA)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଟି ଉଷା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଭିନେଶଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

She was disqualified today from the Women’s Wrestling 50kg for being overweight.

ଅଲିମ୍ପିକରେ ପଦକ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖେଳାଳି ଦେଖିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭିନେଶଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭିନେଶଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ନିରାଶା ଓ କଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେଶ କାଟିଥିଲେ, ରାତି ସାରା ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲେ, ରକ୍ତଦାନ କଲେ । ପିଟି ଉଷା ଏକ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟିଛି । ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି । ଆମେ ଭିନେଶଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ଭିନେଶଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେସଲିଂ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛୁ । ଅଲିମ୍ପିକ ଦଳର ମନୋବଳ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭିନେଶ ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ ଦଳ ସହ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ IOA ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।’

#WATCH | On Vinesh Phogat's disqualification, President of the Indian Olympic Association (IOA) PT Usha says, "We are doing our best. I am going to meet the World Wrestling Federation President also…"#ParisOlympics2024 pic.twitter.com/Ds9104gBde

