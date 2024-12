(Video) ଏମିତି ଏକ… ମିଳି ଯାଆନ୍ତା, ଜୀବନଟା ସୁଖରେ ଭରି ଯାଆନ୍ତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ- ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବା ମାଙ୍କଡଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ । ବାଡି ବଗିଚାକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ କସରତ ଦେଖାଉଥିବା ମାଙ୍କଡ କିନ୍ତୁ ମାଲିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା, କସରତ ଦେଖାଇବା କାମ କରିଥାଏ । ହେଲେ ମାଙ୍କଡ ଘରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପରି ଘରର କାମ କରିବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି?

ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ମାଙ୍କଡ ଦେଖାଇବୁ, ଯିଏ ଘର ଝାଡୁ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୁଟି ବେଲିବା ଯାଏ ସବୁ କାମ କରୁଛି । ଏହି ମାଙ୍କଡ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏହି ମାଙ୍କଡକୁ ଏକ ପରିବାର ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପାଳିଛି । ତାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ରାନୀ । ଯିଏ ଘର ଝାଡୁ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୁଟି ବେଲିବା ଯାଏ ସବୁ କାମ କରୁଛି ।

ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି, ଜଣେ ମହିଳା ଚୁଲିରେ ରୁଟି ସେକୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କଡଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରୁଟି ବେଲୁଛି ।

ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଘରର ବାସନ ମଜା, ଘର ସଫା, ବିଛଣା ପାରିବା ପରି ସବୁ କାମ କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଦର ରାନୀ । ତେବେ ଏହା ଏକ ମାଈ ମାଙ୍କଡ ।

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ୟୁଜର୍ସ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ମଜାଦାର ଟିପପଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେକିଛନ୍ତି, ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଏବେ ପଶୁଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛି ।

ଅନ୍ୟଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମଣିଷଠାରୁ ଲକ୍ଷଗୁଣା ଠିକ । ମଣିଷ କର୍ମ ନ କରି ଫଳ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧୟ କିଛି ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି । ତଥାପି ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ।

In Bareliy, UP a monkey does all household chores! pic.twitter.com/inA1hYBVPg

— Amit Srivastava🕉️🇮🇳 (@AmiSri) December 30, 2024