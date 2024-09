Video: ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଇଭ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଛାଡି ପାଣିକୁ ଡେଇଁଲେ ସାମ୍ବାଦିକ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଂଶସାର ସୁଅ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବାତ୍ୟା ହେଲେନ ଯୋଗୁଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଭିଡିଓ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଲାଇଭ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଛାଡି ପାଣିକୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।

କ’ଣ ରହିଛି ପୁରା ମାମଲା?

ଫକ୍ସ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ବବ୍ ୱାନ୍ ଡିଲେନ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା ହେଲେନର ଲାଇଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ । ୱାନ୍ ଡିଲେନ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା କିପରି ତାଙ୍କ କାର୍ ସହିତ ପାଣିରେ ଫସି ରହି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ । ତେବେ ମହିଳା ଚିତ୍କାର ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ୱାନ୍ ଡିଲେନ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଛାଡିଥିଲେ ।

ଲାଇଭ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମକୁ ୍ ଡିଲେନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ । ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ କିପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ।’ ଏହା ପରେ ସେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ପିଠିରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ।

ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ

My former @CNN colleague @foxweather meteorologist @BobVanDillen was reporting on the flooding in my hometown of Atlanta when he heard a woman and saved her from her flooded car. What a hero! #HurricaneHelene #TropicalStormHelene pic.twitter.com/tZNkwQ8fwA

— ThomasDBradley (@ThomasDBradley) September 27, 2024